Lutto nel calcio | è scomparso Gianni Di Marzio | l’addio del figlio su Twitter

(Di sabato 22 gennaio 2022) Napoletano di nascita e di cuore,Diè venuto a mancare all’età di 82 anni dopo una vita vissuta all’insegna del. La comunicazione della scomparsa dell’ex allenatore è arrivata questa mattina presto attraverso il profilodel, Gianluca. Di seguito le sue parole. “E adesso potrai finalmente allenarlo il tuo caro amato Diego. Sei stato un grande papà, mi hai insegnato tutto e non sarò l’unico a non dimenticarti mai”. E adesso potrai finalmente allenarlo il tuo caro amato Diego sei stato un grande papà, mi hai insegnato tutto e non sarò l’unico a non dimenticarti mai @misterdi— Gianluca Di(@Di) January 22, 2022 L’ex allenatore è stato scopritore di vari talenti, primo tra tutti Diego Armando ...

Advertising

Lucavad72 : RT @tuttonapoli: Lutto nel calcio, è scomparso l'ex allenatore e dirigente Gianni Di Marzio - Roberta_Siro : RT @LeBombeDiVlad: ? Lutto nel mondo del calcio: Scomparso Gianni #DiMarzio Al figlio @DiMarzio ed a tutta la famiglia, le più sentite con… - LALAZIOMIA : Lutto nel mondo del calcio: si è spento Gianni Di Marzio, aveva 82 anni - tribuna_treviso : Dopo la carriera di allenatore Di Marzio era diventato manager del Venezia. Poi si dedicò all’attività di osservato… - nuova_venezia : Dopo la carriera di allenatore Di Marzio era diventato manager del Venezia. Poi si dedicò all’attività di osservato… -

Ultime Notizie dalla rete : Lutto nel

Un gravissimoper il mondo del calcio. È scomparso, a 82 anni, Gianni Di Marzio . Napoletano, era stato negli anni '70 un allenatore di grande successo, portando il Catanzaro in serie A.1977 diventò l'...... all'angosciata morte senza ritorno, alsenza speranza. Questo colore diviene il simbolo delle potenze tenebrose e oscure che governanoregno dei morti, come Ade, Cerbero, il dio Anubi ...@LazioPress.it ha un nuovo account Instagram. Torna a seguirlo. CLICCA QUI Il mondo del calcio piange la scomparsa di Gianni Di Marzio, ex allenatore, dirigente e opinionista televisivo. Allenò varie ..."E adesso potrai finalmente allenarlo il tuo caro amato Diego. Sei stato un grande papà, mi hai insegnato tutto e non sarò l'unico a non dimenticarti mai". Con questo tweet Gianluca Di Marzio, il gior ...