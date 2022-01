Lozano fiducioso | “Giochiamo per lo scudetto Spalletti è un motivatore | vi svelo cosa mi dice!”

(Di sabato 22 gennaio 2022) L’attaccante azzurro Hirvingha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera, in cui ha raccontato le sue aspirazioni per questa stagione nel Napoli. Di seguito un estratto di quanto dichiarato dal calciatore. Sulla corsail messicano non ha dubbi: il Napoli può arrivare primo. “per lo, non a nascondino. Il campionato è ancora lungo. Ma siamo forti e dobbiamo guardare più in alto possibile, anche se Inter e Milan vanno veloci“. “Gli infortuni ci hanno penalizzato. Il Covid, e io so benesignifica, ci ha messi al tappeto. Ma siamo ripartiti e possiamo infastidire tutti“. FOTO: Getty Images –Attualmente la classifica vede il Napoli alle spalle di Inter e Milan, con la squadra di Inzaghi 4 punti avanti e con una partita da ...

