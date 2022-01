LIVE Sinner-Daniel 6-4 1-6 6-3 2-1, Australian Open 2022 in DIRETTA: l’azzurro deve gestire un break di vantaggio nel quarto set (Di sabato 22 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-40 PALLA break Sinner: RISPOSTA VINCENTE DI ROVESCIO! E proprio allo scoccare delle due ore e mezza di partita! 30-30 Se ne va di poco in lunghezza il rovescio di Daniel. 30-15 Prima centrale vincente di Daniel. 15-15 Gioca profondo stavolta Daniel, non controlla il dritto Sinner. 0-15 GRAN PUNTO! Sinner aggredisce in continuazione Daniel per poi prendere la via della rete e giocare la facile volée alta di dritto! 3-1 Sinner, CHIUSURA IN STILE! Superbo rovescio lungolinea vincente! 40-0 Ottima seconda profonda di Sinner, Daniel non riesce a togliersela dal corpo. 30-0 Daniel ha due volte fortuna: recupero ... Leggi su oasport (Di sabato 22 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-40 PALLA: RISPOSTA VINCENTE DI ROVESCIO! E proprio allo scoccare delle due ore e mezza di partita! 30-30 Se ne va di poco in lunghezza il rovescio di. 30-15 Prima centrale vincente di. 15-15 Gioca profondo stavolta, non controlla il dritto. 0-15 GRAN PUNTO!aggredisce in continuazioneper poi prendere la via della rete e giocare la facile volée alta di dritto! 3-1, CHIUSURA IN STILE! Superbo rovescio lungolinea vincente! 40-0 Ottima seconda profonda dinon riesce a togliersela dal corpo. 30-0ha due volte fortuna: recupero ...

infoitsport : Sinner-Daniel all'Australian Open, il risultato in diretta live - zazoomblog : LIVE – Sinner-Daniel 6-4 1-6 4-3 terzo turno Australian Open 2022: RISULTATO in DIRETTA - #Sinner-Daniel #terzo… - zazoomblog : LIVE Sinner-Daniel 6-4 Australian Open 2022 in DIRETTA: l’azzurro porta a casa il primo set - #Sinner-Daniel… - zazoomblog : LIVE – Sinner-Daniel 6-4 1-5 terzo turno Australian Open 2022: RISULTATO in DIRETTA - #Sinner-Daniel #terzo #turno - zazoomblog : LIVE Sinner-Daniel 6-4 0-1 Australian Open 2022 in DIRETTA: l’azzurro manca una palla break a inizio secondo set -… -