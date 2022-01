LIVE Biathlon, Staffetta donne Anterselva 2022 in DIRETTA: azzurre quarte per un soffio! Vince in rimonta la Norvegia (Di sabato 22 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.18: Per oggi è tutto da Anterselva, appuntamento a domani per l’ultima giornata di gare. Grazie per averci seguito e buon pomeriggio! 16.16: Vince la Norvegia, secondo posto per la Russia a 24?, terza la Francia a 32?, quarta l’Italia sempre a 32?, quinti gli stati Uniti a 50?, sesta la Repubblica ceca a 59?, settima la svizzera a 1’03”, ottava la Germania a 1’08”, nona la Finlandia a 1’18”, decima la Polonia a 1’36” 16.15: Peccato, davvero. Sanfilippo ha affiancato Bescond proprio sul rettilineo finale, la francese ha resistito di pochissimo. 16.14: Noooooooooooooooooooooo Bescond resiste all’ultimo centimetro e riesce a mettere lo sci davanti. Italia quarta ma bellissima la rimonta di Sanfilippo! 16.13: La Norvegia ... Leggi su oasport (Di sabato 22 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.18: Per oggi è tutto da, appuntamento a domani per l’ultima giornata di gare. Grazie per averci seguito e buon pomeriggio! 16.16:la, secondo posto per la Russia a 24?, terza la Francia a 32?, quarta l’Italia sempre a 32?, quinti gli stati Uniti a 50?, sesta la Repubblica ceca a 59?, settima la svizzera a 1’03”, ottava la Germania a 1’08”, nona la Finlandia a 1’18”, decima la Polonia a 1’36” 16.15: Peccato, davvero. Sanfilippo ha affiancato Bescond proprio sul rettilineo finale, la francese ha resistito di pochissimo. 16.14: Noooooooooooooooooooooo Bescond resiste all’ultimo centimetro e riesce a mettere lo sci davanti. Italia quarta ma bellissima ladi Sanfilippo! 16.13: La...

Advertising

VinGal82 : @DAZN_IT Tramite l'app non è possibile vedere la staffetta di biathlon su eurosport!! La stavo vedendo e improvvisa… - zazoomblog : LIVE Biathlon Staffetta donne Anterselva 2022 in DIRETTA: Francia Norvegia e Bielorussia per il podio azzurre outsi… - neveitaliasport : RT @neveitalia: L'Italia punta alla top 5 nella staffetta femminile, la Francia per il bis ma la lotta è aperta: LIVE da Anterselva #biathl… - Annroveda : RT @neveitalia: L'Italia punta alla top 5 nella staffetta femminile, la Francia per il bis ma la lotta è aperta: LIVE da Anterselva #biathl… - neveitalia : L'Italia punta alla top 5 nella staffetta femminile, la Francia per il bis ma la lotta è aperta: LIVE da Anterselva… -