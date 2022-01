Giustizia: presidente C. Appello Milano, 'violenza bande giovanili aggravata da lockdown' (Di sabato 22 gennaio 2022) Milano, 22 feb. (Adnkronos) - I reati contro la persona sono al terzo posto nella statistica della tipologia dei reati iscritti fra i procedimenti pendenti nel Distretto della corte d'Appello di Milano (dopo i reati contro il patrimonio e quelli sul traffico di droga) con 953 fascicoli pari al 7,72% di quelli aperti nell'anno giudiziario 2020-2021. E' quanto emerge nella relazione diffusa durante l'inaugurazione dell'anno giudiziario. In particolare si sottolinea come questo tipo di reati si concentrino maggiormente in provincia rispetto a grandi città come Milano e l'hinterland e si può spiegare "con la diffusione, soprattutto fra i giovani, di fenomeni di violenza di gruppo del tutto nuovi, amplificati e aggravati dal periodo del lockdown", scrive il presidente ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 22 gennaio 2022), 22 feb. (Adnkronos) - I reati contro la persona sono al terzo posto nella statistica della tipologia dei reati iscritti fra i procedimenti pendenti nel Distretto della corte d'di(dopo i reati contro il patrimonio e quelli sul traffico di droga) con 953 fascicoli pari al 7,72% di quelli aperti nell'anno giudiziario 2020-2021. E' quanto emerge nella relazione diffusa durante l'inaugurazione dell'anno giudiziario. In particolare si sottolinea come questo tipo di reati si concentrino maggiormente in provincia rispetto a grandi città comee l'hinterland e si può spiegare "con la diffusione, soprattutto fra i giovani, di fenomeni didi gruppo del tutto nuovi, amplificati e aggravati dal periodo del", scrive il...

Advertising

DSantanche : Daniela Santanchè vince in tribunale contro Antonio Esposito: 'Golpe', 'Giustizia un cancro', 'presidente da pelle… - TV7Benevento : Giustizia: presidente C. Appello Milano, 'violenza bande giovanili aggravata da lockdown' (2)... - TV7Benevento : Giustizia: presidente C. Appello Milano, 'violenza bande giovanili aggravata da lockdown'... - beltrami_fulvio : #Congo #LucaAttanasio Lo hanno assassinato due volte 3/3 Cosa aspettarsi da un paese come il Congo che non esiste g… - TuriCaggegi : RT @OttoemezzoTW: #ottoemezzo Nella puntata dell'11 aprile 2011, l'allora sottosegretaria alla giustizia @ecasellati, oggi presidente del #… -