Gigi D’Alessio | non trattiene le lacrime | la commozione è tanta

Leggi su chenews

(Di sabato 22 gennaio 2022) Il messaggio social diè pieno di soddisfazione ed orgoglio personale. Una riconoscenza anche per il pubblico.è uno degli artisti che ha plasmato una generazione intera. Le sue canzoni continuano ad essere tra le più ascoltate in Italia. Una carriera partita molto presto, anche grazie al benvolere del pubblico che non lo ha mai abbandonato in tutti questi anni e che continua a ringraziare in qualsiasi circostanza. Oltre alla carriera musicale, sappiamo molto bene cheè uno dei volti più amati anche in televisione. Sono tantissime le occasioni che il pubblico del piccolo schermo lo ha potuto vedere come protagonista. Solo per citare qualche esperienze degli ultimi anni, lo abbiamo visto a Made in Sud e come giudice a Tale e quale show e Prodigi. Per tre anni inoltre ...