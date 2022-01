Gianluigi Paragone positivo al Covid | ' Non ho sintomi Quirinale? Non so se voterò'

(Di sabato 22 gennaio 2022) Il senatore, ex Movimento 5 Stelle e ora esponente di Italexit, noto per le sue posizioni no - vax e lui stesso non vaccinato , è risultatoal. Lo afferma l'agenzia ...

Advertising

TommyBrain : Lo scontro tra Gianluigi Paragone e Selvaggia Lucarelli: A Lucare', vai alla sostanza , Stai ...' - IacobellisT : Lo scontro tra Gianluigi Paragone e Selvaggia Lucarelli: +A Lucare', vai alla sostanza+, +Stai ...' - TommyBrain : Lo scontro tra Gianluigi Paragone e Selvaggia Lucarelli: A Lucare', vai alla sostanza , Stai ...' - IacobellisT : Lo scontro tra Gianluigi Paragone e Selvaggia Lucarelli: +A Lucare', vai alla sostanza+, +Stai ...' - Guardamiiii : @poliziadistato @poliziadistato questi no vax stanno esagerando..I PRO VAX si stanno stancando e potrebbero inizia… -

Ultime Notizie dalla rete : Gianluigi Paragone

Il Tempo

Il senatore, ex Movimento 5 Stelle e ora esponente di Italexit, noto per le sue posizioni no - vax e lui stesso non vaccinato , è risultato positivo al Covid . Lo afferma l'agenzia ANSA, che ...Così Marcello Argiolas, coordinatore regionale di Italexit, il partito fondato dal senatore. " Putroppo questa richiesta non è stata minimamente presa in considerazione e difatti ...Il senatore Gianluigi Paragone, ex Movimento 5 Stelle e ora esponente di Italexit, noto per le sue posizioni no-vax e lui stesso non ...Scontro al fulmicotone ieri sera a ' Dritto e rovescio ' su Rete 4 fra Gianluigi Paragone e Klaus Davi . Oggetto del contendere la campagna vaccinale . Scontro tv fra Davi e Paragone Paragone ...