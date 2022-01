Gazzetta: “Il Napoli chiude per Olivera. Tutto fatto. Dettagli e cifre” (Di sabato 22 gennaio 2022) Il Napoli chiude la trattativa per Mathias Olivera, giocatore esterno mancino di difesa di proprietà del Getafe. Secondo quanto scrive Gazzetta dello Sport l’affare è praticamente concluso. Nella serata di ieri anche Sky aveva dato l’operazione Napoli-Olivera come fatta. Oggi arrivano ulteriori Dettagli sul nuovo acquisto del Napoli. Il giocatore è da tempo nel mirino degli azzurri, con Cristiano Giuntoli che ha abbandonato la pista Mandava per buttarsi sul giocatore di proprietà del Getafe. Olivera al Napoli: quando arriva Ecco cosa scrive Gazzetta dello Sport sulla trattativa: “I primi sondaggi risalgono alla scorsa estate, quando la valutazione era anche più alta e si aggirava tra i 15 e i 18 ... Leggi su napolipiu (Di sabato 22 gennaio 2022) Illa trattativa per Mathias, giocatore esterno mancino di difesa di proprietà del Getafe. Secondo quanto scrivedello Sport l’affare è praticamente concluso. Nella serata di ieri anche Sky aveva dato l’operazionecome fatta. Oggi arrivano ulteriorisul nuovo acquisto del. Il giocatore è da tempo nel mirino degli azzurri, con Cristiano Giuntoli che ha abbandonato la pista Mandava per buttarsi sul giocatore di proprietà del Getafe.al: quando arriva Ecco cosa scrivedello Sport sulla trattativa: “I primi sondaggi risalgono alla scorsa estate, quando la valutazione era anche più alta e si aggirava tra i 15 e i 18 ...

