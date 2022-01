Estrazioni SuperEnalotto di gennaio 2022

(Di sabato 22 gennaio 2022) Il jackpot deldi Giovedì 20è di € 142.939.412,60deldi Giovedì 20Sestina vincente: 32 33 37 53 77 79 Jolly: 76 Superstar: 61 Quote• 6 punti: 0 vincitori • 5 punti + Jolly: 1 vincitori totalizzano € 613.155,97 • 5 punti: 5 vincitori totalizzano € 39.619,31 • 4 punti: 505 vincitori totalizzano € 411,05 • 3 punti: 19067 vincitori totalizzano € 32,16 • 2 punti: 317055 vincitori totalizzano € 5,95 Quote SuperStar • 5 punti più SuperStar: 0 vincitori • 4 punti più SuperStar: 1 vincitori totalizzano € 41.105,00 • 3 punti più SuperStar: 81 vincitori totalizzano € 3.216,00 • 2 punti più SuperStar: 1232 vincitori totalizzano € 100,00 • 1 punti più ...

Ultime Notizie dalla rete : Estrazioni SuperEnalotto

Vincita centrata in una tabaccheria di Ascoli Nella città di Ascoli c'è ancora chi sorride con il Superenalotto. La Tabaccheria-Bar Tisi di Brecciarolo è stata teatro di un "5" centrato, dal valore di ...Million Day, di seguito i 5 numeri estratti relativi a sabato 22 gennaio. Il gioco a premi mette in palio massimo 1 milione di euro.