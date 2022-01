Caro bollette, Conte: “In Cdm abbiamo chiesto con forza uno scostamento di bilancio” (Di sabato 22 gennaio 2022) ROMA – “Anche oggi il Movimento 5 Stelle si è schierato dalla parte dei cittadini, sostenendo un ulteriore intervento contro il Caro bollette e per erogare ristori ai settori in difficoltà. È un altro passo, certo; ma ancora troppo piccolo e senz’altro insufficiente. In Consiglio dei Ministri abbiamo chiesto con forza uno scostamento di bilancio, il Paese ha bisogno in questo momento di un intervento strutturale, forte e deciso. Ce lo impone la realtà di ogni giorno”. Così il leader del M5S, Giuseppe Conte, che aggiunge: “È un momento delicato e ci vuole tutto il coraggio e la forza dello Stato per proteggere famiglie e imprese dalla pandemia, dai rincari, dall’incertezza. A maggior ragione adesso, mentre la politica si appresta ad ... Leggi su lopinionista (Di sabato 22 gennaio 2022) ROMA – “Anche oggi il Movimento 5 Stelle si è schierato dalla parte dei cittadini, sostenendo un ulteriore intervento contro ile per erogare ristori ai settori in difficoltà. È un altro passo, certo; ma ancora troppo piccolo e senz’altro insufficiente. In Consiglio dei Ministriconunodi, il Paese ha bisogno in questo momento di un intervento strutturale, forte e deciso. Ce lo impone la realtà di ogni giorno”. Così il leader del M5S, Giuseppe, che aggiunge: “È un momento delicato e ci vuole tutto il coraggio e ladello Stato per proteggere famiglie e imprese dalla pandemia, dai rincari, dall’incertezza. A maggior ragione adesso, mentre la politica si appresta ad ...

Advertising

ItaliaViva : Uno dei motivi dietro il caro #bollette è anche il no ideologico a nuovi impianti. Per fortuna che abbiamo fatto il… - fattoquotidiano : Con l’erede Agnelli un confronto alla pari in cui però a bussare quattrini è come al solito l’impresa italiana più… - elenabonetti : Oggi in Cdm un provvedimento doveroso: ristori per i lavoratori dei settori più in difficoltà e sostegno a famiglie… - RODOLFOSALVATOR : RT @ItaliaViva: Uno dei motivi dietro il caro #bollette è anche il no ideologico a nuovi impianti. Per fortuna che abbiamo fatto il #TAP, e… - A_LisaCorrado : RT @FranFerrante: Le proposte di #Cingolani contro il #carobollette «sconcertano» il mondo delle #rinnovabili: la nota del @CoordFree https… -