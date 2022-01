Biathlon oggi, Mass start uomini e Staffetta donne Anterselva 2022: orari, programma, startlist, tv, streaming (Di sabato 22 gennaio 2022) Penultimo giorno di gare nella Südtirol Arena di Anterselva, quest’oggi, valida per la Coppa del Mondo 2021-2022 di Biathlon. Sulle nevi altoatesine sono in programma la Mass start maschile (inizio ore 12.50) e la Staffetta femminile (inizio ore 15.00). Nella prova con partenza in linea in casa Italia si vorrà ben figurare. Lukas Hofer e Thomas Bormolini hanno grandi motivazioni in un contesto che registra non poche assenze. A seguire, nella gara a squadra delle donne, il quartetto azzurro avrà come prima frazionista Lisa Vittozzi, reduce da una bruttissima prestazione nella 15km individuale. La sappadina va a caccia di riscatto, dando poi il cambio a Dorothea Wierer che vorrà confermare i miglioramenti emersi nell’ultimo periodo. A ... Leggi su oasport (Di sabato 22 gennaio 2022) Penultimo giorno di gare nella Südtirol Arena di, quest’, valida per la Coppa del Mondo 2021-di. Sulle nevi altoatesine sono inlamaschile (inizio ore 12.50) e lafemminile (inizio ore 15.00). Nella prova con partenza in linea in casa Italia si vorrà ben figurare. Lukas Hofer e Thomas Bormolini hanno grandi motivazioni in un contesto che registra non poche assenze. A seguire, nella gara a squadra delle, il quartetto azzurro avrà come prima frazionista Lisa Vittozzi, reduce da una bruttissima prestazione nella 15km individuale. La sappadina va a caccia di riscatto, dando poi il cambio a Dorothea Wierer che vorrà confermare i miglioramenti emersi nell’ultimo periodo. A ...

Advertising

zazoomblog : Biathlon individuale femminile Anterselva 2022 oggi in tv: programma orari e diretta streaming - #Biathlon… - FondoItalia : BIATHLON - Bormolini: «Gara particolare, oggi non velocissimo sugli sci» - Nicola89144151 : Oggi su #raisport in diretta: 14:15 Biathlon: Individuale M (20 Km) da Anterselva - OA_Sport : Tutti i pettorali della gara di oggi - zazoomblog : Biathlon oggi Individuale 20 km Anterselva 2022: orari programma startlist tv streaming - #Biathlon #Individuale… -