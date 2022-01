Australian Open 2022, Jannik Sinner esce dalla trappola Taro Daniel e vola agli ottavi! (Di sabato 22 gennaio 2022) Ci è voluto più impegno e tempo di quanto ci si potesse aspettare, ma alla fine Jannik Sinner è nella seconda settimana degli Australian Open 2022. Il ragazzo di Sesto Pusteria, numero 11 del tabellone, ci ha impiegato due ore e tre quarti e quattro set per avere ragione del qualificato giapponese Taro Daniel, con il punteggio di 6-4 1-6 6-3 6-1; dopo un inizio sprint, l’azzurro ha attraversato un momento parecchio complicato fra seconda e terza frazione, in cui il giapponese di New York è riuscito a far valere la sua rapidità di piedi ed il suo eclettismo; Jannik è rimasto attaccato alla partita, facendo passare la tempesta fino a che, calato il livello del suo avversario, ha potuto prendere in mano l’andamento della sfida. agli ... Leggi su oasport (Di sabato 22 gennaio 2022) Ci è voluto più impegno e tempo di quanto ci si potesse aspettare, ma alla fineè nella seconda settimana degli. Il ragazzo di Sesto Pusteria, numero 11 del tabellone, ci ha impiegato due ore e tre quarti e quattro set per avere ragione del qualificato giapponese, con il punteggio di 6-4 1-6 6-3 6-1; dopo un inizio sprint, l’azzurro ha attraversato un momento parecchio complicato fra seconda e terza frazione, in cui il giapponese di New York è riuscito a far valere la sua rapidità di piedi ed il suo eclettismo;è rimasto attaccato alla partita, facendo passare la tempesta fino a che, calato il livello del suo avversario, ha potuto prendere in mano l’andamento della sfida....

Advertising

ItaliaTeam_it : BERRETTINI! ?? Che partita contro Carlos Alcaraz, Matteo batte lo spagnolo al quinto set e approda agli ottavi degl… - Eurosport_IT : SIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIINNER! ?? L'azzurro batte in 4 set Daniel e per la prima volta… - SkySport : ULTIM'ORA TENNIS AUSTRALIAN OPEN, BERRETTINI VOLA AGLI OTTAVI Battuto in 5 set Alcaraz (6-2, 7-6, 4-6, 2-6, 7-6)… - paoloigna1 : Un passaggio a vuoto ma per il resto vittoria netta #Sinner - Italia_Notizie : Sinner batte Daniel agli Australian Open e avanza agli ottavi -

Ultime Notizie dalla rete : Australian Open Australian Open, Sinner vince e va agli ottavi Dopo Matteo Berrettini anche Jannik Sinner approda per la prima volta agli ottavi di finale degli Australian Open, primo Slam del 2022. Il 20enne di Sesto Pusteria, n.10 del ranking mondiale e 11 del seeding ha superato in quattro set con il punteggio di 6 - 4, 1 - 6, 6 - 3, 6 - 1 il giapponese ...

Jannik Sinner agli ottavi degli Australian Open Dopo Matteo Berrettini, anche Jannik Sinner accede agli ottavi di finale machili degli Australian Open , primo Slam del 2022 (montepremi 54,2 milioni di dollari) in corso sul cemento del Melbourne Park. Il tennista italiano, numero 10 Atp e 11esima testa di serie, ha battuto il ...

Australian Open, i risultati di oggi: Medvedev e Tsitsipas agli ottavi Sky Sport AusOpen, Sinner doma Daniel e raggiunge Berrettini agli ottavi Jannik Sinner si qualifica agli ottavi di finale dell’Australian Open, prima prova stagionale del Grande Slam, in corso di svolgimento a Melbourne Park. Il ventenne altoatesino numero 10 del mondo e ...

Quante posizioni guadagna Jannik Sinner con gli ottavi agli Australian Open? Dove può arrivare in classifica Soltanto lo scorso 10 gennaio (nel primo aggiornamento dopo l'ATP Cup 2022 di tennis) Jannik Sinner era al numero 11 della classifica mondiale con 3390 punti, alle spalle del canadese Felix Auger-Alia ...

Dopo Matteo Berrettini anche Jannik Sinner approda per la prima volta agli ottavi di finale degli, primo Slam del 2022. Il 20enne di Sesto Pusteria, n.10 del ranking mondiale e 11 del seeding ha superato in quattro set con il punteggio di 6 - 4, 1 - 6, 6 - 3, 6 - 1 il giapponese ...Dopo Matteo Berrettini, anche Jannik Sinner accede agli ottavi di finale machili degli, primo Slam del 2022 (montepremi 54,2 milioni di dollari) in corso sul cemento del Melbourne Park. Il tennista italiano, numero 10 Atp e 11esima testa di serie, ha battuto il ...Jannik Sinner si qualifica agli ottavi di finale dell’Australian Open, prima prova stagionale del Grande Slam, in corso di svolgimento a Melbourne Park. Il ventenne altoatesino numero 10 del mondo e ...Soltanto lo scorso 10 gennaio (nel primo aggiornamento dopo l'ATP Cup 2022 di tennis) Jannik Sinner era al numero 11 della classifica mondiale con 3390 punti, alle spalle del canadese Felix Auger-Alia ...