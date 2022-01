Alex Vinatzer: “Ho spinto la prima doppia e ho sbagliato. Devo mettere giù entrambe le manche” (Di sabato 22 gennaio 2022) Alex Vinatzer aveva firmato il miglior tempo nella prima manche dello slalom di Kitzbuehel, prova valida per la Coppa del Mondo 2021-2022 di sci alpino. L’azzurro sognava di salire sul podio in terra austriaca e magari di conquistare la prima vittoria in carriera, ma nella seconda manche ha commesso un grandissimo errore nelle battute iniziali ed è caduto, uscendo dal tracciato. L’altoatesino è comunque riuscire a rientrare in pista e ha tagliato il traguardo in 18ma posizione, ma chiaramente non è il risultato che sperava. Il nostro portacolori ha analiato la sua prestazione attraverso i canali federali: “È difficile commentare quel che è successo. Ho visto la prima doppia e ho pensato che avrei dovuto gestirla bene per poi spingere sulla porta ... Leggi su oasport (Di sabato 22 gennaio 2022)aveva firmato il miglior tempo nelladello slalom di Kitzbuehel, prova valida per la Coppa del Mondo 2021-2022 di sci alpino. L’azzurro sognava di salire sul podio in terra austriaca e magari di conquistare lavittoria in carriera, ma nella secondaha commesso un grandissimo errore nelle battute iniziali ed è caduto, uscendo dal tracciato. L’altoatesino è comunque riuscire a rientrare in pista e ha tagliato il traguardo in 18ma posizione, ma chiaramente non è il risultato che sperava. Il nostro portacolori ha analiato la sua prestazione attraverso i canali federali: “È difficile commentare quel che è successo. Ho visto lae ho pensato che avrei dovuto gestirla bene per poi spingere sulla porta ...

