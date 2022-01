Verona-Bologna | programma e telecronisti Dazn e Sky Serie A 2021 2022

(Di venerdì 21 gennaio 2022) Ile isue Sky di, match valido per la ventitreesima giornata di. Al Bentegodi scontro della tranquillità tra gli scaligeri e i felsinei. I tre punti sono importanti per entrambe, perché la parte sinistra della classifica fa gola e testimonierebbe il buon lavoro svolto. Fischio d’inizio alle ore 20.45 di venerdì 21 gennaio, chi la spunterà ?sarà visibile sucon la telecronaca di Gabriele Giustiniani e Manuel Pasqual e su Sky Sport Calcio con la telecronaca di Antonio Nucera e Giancarlo Marocchi. SportFace.

Advertising

sportface2016 : +++#Bologna: #DeSilvestri positivo al #COVID19 a poche ore dal match con il #Verona+++ #SerieA - DiMarzio : #SerieA | I possibili undici del @HellasVeronaFC e del @BfcOfficialPage - yassine01937035 : RT @Gazzetta_it: Si va al riposo, Verona-Bologna 1-1 - CalciohellasIt : #VeronaBologna, Giovanni Simeone ammonito: salta la gara contro la #Juventus - SuperSportBlitz : #SerieA - HT Score: Verona 1-1 Bologna #SSFootball -

Ultime Notizie dalla rete : Verona Bologna

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Allo stadio Bentegodi, il match valido per la 23ª giornata di Serie A 2021/2022 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Allo stadio Bentegodi,si affrontano nel match valido per la 23ª giornata della Serie A 2021/22. CLICCA QUI ...Calciomercato.it vi offre il match del 'Bentegodi' tra ildi Tudor e ildi Mihajlovic in tempo realeIle ilsi affrontano nel primo anticipo che apre la 23esima giornata del campionato di Serie A, quarto turno del girone di ritorno. Simeone e Bonifazi © LaPresseDa un lato i gialloblu di ...Il programma e i telecronisti su Dazn e Sky di Verona-Bologna, match valido per la ventitreesima giornata di Serie A 2021/2022. Al Bentegodi scontro della tranquillità tra gli scaligeri e i felsinei.Risultato in diretta, gol e highlights del primo anticipo della 23^ giornata di Serie A tra il Verona e il Bologna ...