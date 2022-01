Un secolo di Baci Perugina, da 100 anni la stessa ricetta (Di venerdì 21 gennaio 2022) (Adnkronos) - I cioccolatini Baci Perugina sono esclusivamente prodotti a Perugia nello stabilimento di S. Sisto e oggi raggiungono ogni parte del mondo. Da 100 anni la ricetta resta sempre la stessa: realizzati con soli 8 ingredienti, i Baci sono perfetti nel gusto ma non nella forma. La nocciola, infatti, adagiata sul cuore di gianduia, crea ogni volta Baci di forma diversa. Questa unicità regala a Baci una bellezza 'perfettamente imperfetta'. Un ingrediente chiave della storia d'amore e di emozioni dei Baci Perugina è la Casa del cioccolato Perugina, una storica sede fondata con il desiderio di condividere un'eredità culturale, dove tradizione, innovazione, arte e passione si animano. La Casa del ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 21 gennaio 2022) (Adnkronos) - I cioccolatinisono esclusivamente prodotti a Perugia nello stabilimento di S. Sisto e oggi raggiungono ogni parte del mondo. Da 100laresta sempre la: realizzati con soli 8 ingredienti, isono perfetti nel gusto ma non nella forma. La nocciola, infatti, adagiata sul cuore di gianduia, crea ogni voltadi forma diversa. Questa unicità regala auna bellezza 'perfettamente imperfetta'. Un ingrediente chiave della storia d'amore e di emozioni deiè la Casa del cioccolato, una storica sede fondata con il desiderio di condividere un'eredità culturale, dove tradizione, innovazione, arte e passione si animano. La Casa del ...

Advertising

TV7Benevento : Un secolo di Baci Perugina, da 100 anni la stessa ricetta... - fisco24_info : Un secolo di Baci Perugina, da 100 anni la stessa ricetta: Un ingrediente chiave della storia d’amore e di emozioni… - veliamari : RT @Nazione_Umbria: Un secolo di Baci Perugina Arriva la versione in rosso - ceccamo : RT @Nazione_Umbria: Un secolo di Baci Perugina Arriva la versione in rosso - Nazione_Umbria : Un secolo di Baci Perugina Arriva la versione in rosso -