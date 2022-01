Ucraina | vertice Blinken - Lavrov a Ginevra Usa | ' Pronti a rispondere ad un' invasione'

(Di venerdì 21 gennaio 2022) Il ministro degli Esteri russo replica chiedendo il ritiro delle truppe Nato da Romania e Bulgaria e la garanzia che Kiev non entri nell'Alleanza atlantica. E avverte che la Russia aspetta risposte ...

Il ministro degli Esteri russo replica chiedendo il ritiro delle truppe Nato da Romania e Bulgaria e la garanzia che Kiev non entri nell'Alleanza atlantica. E avverte che la Russia aspetta risposte ...Leggi Anche, Blinken atterrato a Kiev: tensione Usa con Mosca Lavrov: 'Ci aspettiamo risposte alle nostre proposte' 'Durante la sua visita in Europa, in una delle sue recenti dichiarazioni ...