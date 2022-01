Tina Cipollari contro Gemma Galgani | nuovamente!

(Di venerdì 21 gennaio 2022) Uomini e Donne: ancora una voltasi scaglia. La nota opinionista non riesce più a tollerare il comportamento della dama. Vediamo nel dettaglio cosa è successo e come mai è avvento l’ennesimo s. Ancora una voltasi è scagliata, chi guarda Uomini e Donne conosce bene L'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

mariottismo : -Giancarlo Magalli -Pippo Franco (@Max_883 sa perché) -Tina Cipollari per le quote rosa - pizzaandbeer_ : RT @Ri_Ghetto: Ho appena visto un TikTok di una ottantenne che limona un ventenne il mio primo pensiero: 'chissà cosa direbbe Tina Cipollar… - crawlingbacktus : RT @Ri_Ghetto: Ho appena visto un TikTok di una ottantenne che limona un ventenne il mio primo pensiero: 'chissà cosa direbbe Tina Cipollar… - hoxhii : RT @Ri_Ghetto: Ho appena visto un TikTok di una ottantenne che limona un ventenne il mio primo pensiero: 'chissà cosa direbbe Tina Cipollar… - GiuseppeD_An : RT @Ri_Ghetto: Ho appena visto un TikTok di una ottantenne che limona un ventenne il mio primo pensiero: 'chissà cosa direbbe Tina Cipollar… -

Ultime Notizie dalla rete : Tina Cipollari

Infine, parlando di Gemma Galgani, che ha fatto esploderein puntata, la dama romana ha dichiarato: "Penso che sia una brava persona. Vorrei dirle di stare attenta, di non credere a ...Al contrario di, anche Gianni Sperti ha smesso di credere in Isabella. Durante queste situazioni spiacevoli, la Ricci ha trovato un amico, ovvero Marcello Messina . Parlando della ...Uomini e donne news: nuovi pretendenti per GEMMA È finita nel peggior modo possibile la conoscenza tra Gemma e Stefano, che nell’ultima puntata di Uomini ...Un paio di mesi fa sono usciti insieme dal dating show di Maria De Filippi, oggi si dicono pronti al matrimonio: la reazione di Gemma ...