"Speranza, perché non risponde?". Gli ostaggi del green pass: a "Striscia" testimonianze da brividi | Video (Di venerdì 21 gennaio 2022) Valerio Staffelli a Striscia la Notizia è tornato a parlare della positività al Covid 19 e della sospensione automatica del green pass. Purtroppo, però, il meccanismo non sembra funzionare alla perfezione e così tante persone hanno ancora il certificato attivo nonostante la positività accertata. Allo stesso tempo c'è chi, pur essendo guarito ormai da giorni ed essendo risultato negativo al tampone, ha ancora il pass sospeso ed è quindi impossibilitato a tornare alla vita normale. Si tratta di veri e propri "ostaggi del sistema", come li ha definiti l'inviato del tg satirico. Uno degli spettatori di Striscia ha denunciato: "Ho avuto il Covid il 5 gennaio, il 12 ero negativa. Mi avevano bloccato il green pass ma ad oggi sto ancora aspettando ...

