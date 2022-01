Quirinale | incontro tra Letta e Renzi | Pressing dei ministri per far votare anche i positivi al Covid

(Di venerdì 21 gennaio 2022) Nella prima mattina di venerdì si è svolto a Palazzo Giustiniani untra il segretario del Pd Enricoe il leader di Iv Matteo. Il colloquio ha avuto al centro la trattativa in ...

21 gen 11:38 Stamanitra Letta e Renziquesta mattina tra il segretario del Pd Enrico Letta e il leader di Italia viva Matteo Renzi. I due si sono incontrati a Palazzo Giustiniani, ...Ieri il colloquio vis a vis tra Conte e Salvini,che presumibilmente non è piaciuto al Pd. Stamani alla buonora, per tentare di evitare i giornalisti, alle 7,30 il vertice tra Enrico Letta e ...STRASBURGO - Mentre la politica italiana fatica a trovare convergenze su un nome che possa portare una donna al Quirinale, in Europa suona tutt'altra musica. Con l'elezione della maltese ...Berlusconi, con le esitazioni sulla strada della rinuncia alla corsa al Quirinale, sta alimentando "il teatrino della politica" ...