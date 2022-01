Quirinale, Elio Vito (Forza Italia) a iNews24: “Centrosinistra non ha in campo alcuna ipotesi, sono in difficoltà” (Di venerdì 21 gennaio 2022) “Oltre a dire che Silvio Berlusconi è una figura divisiva, mi pare che nel Centrosinistra non ci sia alcuna consapevolezza. Secondo me non esiste nemmeno ancora un’unità interna, hanno troppe posizioni diverse. È troppo facile convocare un vertice per dire che serve un nome autorevole, questo lo sappiamo tutti e non serve un vertice per L'articolo proviene da iNews24.it. Leggi su inews24 (Di venerdì 21 gennaio 2022) “Oltre a dire che Silvio Berlusconi è una figura divisiva, mi pare che nelnon ci siaconsapevolezza. Secondo me non esiste nemmeno ancora un’unità interna, hanno troppe posizioni diverse. È troppo facile convocare un vertice per dire che serve un nome autorevole, questo lo sappiamo tutti e non serve un vertice per L'articolo proviene da.it.

