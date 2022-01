Pd Campidoglio: al lavoro per Locanda dei Girasoli (Di venerdì 21 gennaio 2022) Roma – “Nel ringraziare quanti, tra i consiglieri comunali, hanno partecipato questa mattina alle Commissioni congiunte lavoro e Turismo dedicate alle audizioni del Consiglio di Amministrazione della Locanda dei Girasoli e dell’assessore al Patrimonio di Roma Capitale Tobia Zevi, comunichiamo la piena disponibilità di tutti a comporre un quadro di risposte che permetta a questa realtà di impresa sociale di andare avanti.” “Le difficoltà, ascrivibili anche alla ricerca di una sede più competitiva per il mercato della ristorazione, esistono. Come gruppo consiliare del Partito democratico diamo piena disponibilità a metterci a disposizione. Valuteremo nelle prossime ore, coordinandoci con l’assessorato e la Giunta, quali azioni concrete sono da intraprendere.” “C’è su questo tema una generale sensibilità anche dell’intera città di Roma ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 21 gennaio 2022) Roma – “Nel ringraziare quanti, tra i consiglieri comunali, hanno partecipato questa mattina alle Commissioni congiuntee Turismo dedicate alle audizioni del Consiglio di Amministrazione delladeie dell’assessore al Patrimonio di Roma Capitale Tobia Zevi, comunichiamo la piena disponibilità di tutti a comporre un quadro di risposte che permetta a questa realtà di impresa sociale di andare avanti.” “Le difficoltà, ascrivibili anche alla ricerca di una sede più competitiva per il mercato della ristorazione, esistono. Come gruppo consiliare del Partito democratico diamo piena disponibilità a metterci a disposizione. Valuteremo nelle prossime ore, coordinandoci con l’assessorato e la Giunta, quali azioni concrete sono da intraprendere.” “C’è su questo tema una generale sensibilità anche dell’intera città di Roma ...

