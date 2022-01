Non hai il Green Pass? Niente sigarette dal tabaccaio dal 1 febbraio (Di venerdì 21 gennaio 2022) Non rientrano tra i beni essenziali sigarette e tabacchi. Dunque da lunedì chi non ha il Green Pass non potrà recarsi dal tabaccaio per fare acquisti. Lo ha deciso il governo, firmando il nuovo Dpcm. Green Pass, ecco dove serve L’obbligo della certificazione verde non è solo obbligatorio per i tabacchi ma anche per ritirare L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 21 gennaio 2022) Non rientrano tra i beni essenzialie tabacchi. Dunque da lunedì chi non ha ilnon potrà recarsi dalper fare acquisti. Lo ha deciso il governo, firmando il nuovo Dpcm., ecco dove serve L’obbligo della certificazione verde non è solo obbligatorio per i tabacchi ma anche per ritirare L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

