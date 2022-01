Napoli Salernitana | Iervolino | «Aspettiamo gli ultimi tamponi | difficile che si giochi…»

(Di venerdì 21 gennaio 2022) Il presidente dellaha parlato del possibile rinvio della partita contro ilper i tanti casi Covid Danilo, neo presidente della, in una intervista a Radio Marte ha parlato del possibile rinvio della partita di domenica contro ilper i tanti casi Covid in squadra. RINVIO– «Allo stato attuale è, tra oggi e domani vedremo con gli. I positivi sono della lista principale? Sì però è possibile che stasera o domani mattina si negativizzino». PRIMI GIORNI DA PRESIDENTE – «Li ho vissuti con grandissimo entusiasmo. La squadra è un’ottima squadra, una storia straordinaria, un tifo leggendario e ha ...

Advertising

DiMarzio : #Salernitana, salgono a 9 i calciatori positivi: al momento salterebbe il derby col #Napoli - sscnapoli : ?? #NapoliSalernitana, biglietti in vendita a partire dalle ore 11:00. ?? #ForzaNapoliSempre - _enz29 : RT @CalcioFinanza: #Iervolino: «Difficile che si giochi Napoli-Salernitana» - sportli26181512 : #Governance #Notizie Iervolino: «Difficile che si giochi Napoli-Salernitana»: «Allo stato attuale è difficile che N… - CalcioFinanza : #Iervolino: «Difficile che si giochi Napoli-Salernitana» -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Salernitana

...audio dell'articolo Il presidente dellaIervolino ha parlato del possibile rinvio della partita contro ilper i tanti casi Covid Danilo Iervolino, neo presidente della, ...Iniziano stasera con Verona - Bologna, mentre Inter - Venezia esono in dubbio per le positività riscontrate tra i ...Anche in questa giornata c’è l’allarme Covid con partite a rischio. Sono in dubbio soprattutto Napoli-Salernitana e Inter-Venezia. Da monitorare anche Cagliari-Fiorentina, ma almeno il club di Giulini ...Dalino Iervolino, presidente della Salernitana, è intervenuto in diretta a Si Gonfia La Rete, trasmissione in onda su Radio Marte. “Primi giorni da presidente? Li ho vissuti con grandissimo entusiasmo ...