Murano dice sì all’Avellino | tutto fatto per l’arrivo del Samurai

(Di venerdì 21 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – Jacopovestirà la maglia dell’Avellino. L’accelerata è arrivata nelle scorse ore con l’attaccante che ha trovato l’accordo con il sodalizio irpino. Il Perugia ha trovato l’intesa con l’Avellino, accordo fino al 2024 per il giocatore nativo di Vietri di Potenza. Il classe ’90 in questa prima parte stagione ha trovato poco spazio con i biancorossi. 2 presenze complessive, entrambe in Coppa Italia contro Genoa e Sudtirol. In Serie Cvanta oltre 100 presenze. 31 con il Trapani nella stagione 2017/2018. 32 presenze con il Potenza nelle stagioni 2018/2019 e 2019/2020. Stesso numero con il Perugia con cui ha anche totalizzato la sua miglior carriera in termini di reti, 11 complessivi. Da segnalare che il classe ’90 ha disputato anche 27 partite e 4 reti complessive in Lega Pro Seconda Divisione, ...

