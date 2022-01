Microsoft Gaming: Call of Duty continuerà ad uscire su PlayStation (Di venerdì 21 gennaio 2022) Dopo gli scandali di molestie sessuali e la questione della negazione di pari salario ai dipendenti, la Activision Blizzard, società di sviluppo e produzione di videogiochi di primo ordine nell’ambito delle console, è stata incorporata dalla Microsoft di Bill Gates. Sebbene l’operazione diventerà effettiva solamente nei prossimi mesi, sono già molti gli interrogativi a cui i vertici dovranno dare delle risposte. In particolare, gli utenti si chiedono che cosa ne sarà dei prodotti dell’impresa al momento diretta da Robert Kotick, se usciranno e soprattutto se saranno disponibili su più piattaforme. E questo perché l’acquisizione non riguarda solamente l’azienda, ma anche le sue proprietà intellettuali. A rispondere (seppur parzialmente) alla domanda ci ha pensato Philip Spencer, attuale vicepresidente esecutivo di Gaming presso ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 21 gennaio 2022) Dopo gli scandali di molestie sessuali e la questione della negazione di pari salario ai dipendenti, la Activision Blizzard, società di sviluppo e produzione di videogiochi di primo ordine nell’ambito delle console, è stata incorporata dalladi Bill Gates. Sebbene l’operazione diventerà effettiva solamente nei prossimi mesi, sono già molti gli interrogativi a cui i vertici dovranno dare delle risposte. In particolare, gli utenti si chiedono che cosa ne sarà dei prodotti dell’impresa al momento diretta da Robert Kotick, se usciranno e soprattutto se saranno disponibili su più piattaforme. E questo perché l’acquisizione non riguarda solamente l’azienda, ma anche le sue proprietà intellettuali. A rispondere (seppur parzialmente) alla domanda ci ha pensato Philip Spencer, attuale vicepresidente esecutivo dipresso ...

