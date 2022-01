Maria Chiara Giannetta: l’attrice presto a “Sanremo 2022” [FOTO] (Di venerdì 21 gennaio 2022) Maria Chiara Giannetta, amata dal pubblico, ha da poco ricevuto la sua consacrazione dopo aver interpretato il ruolo da protagonista in Blanca. La serie tv che racconta le indagini di una ragazza che ha perso la vista ha stravinto spesso la battaglia degli ascolti nel 2021. Nonostante la sua giovane età, l’attrice ha portato sul … L'articolo Maria Chiara Giannetta: l’attrice presto a “Sanremo 2022” FOTO proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di venerdì 21 gennaio 2022), amata dal pubblico, ha da poco ricevuto la sua consacrazione dopo aver interpretato il ruolo da protagonista in Blanca. La serie tv che racconta le indagini di una ragazza che ha perso la vista ha stravinto spesso la battaglia degli ascolti nel 2021. Nonostante la sua giovane età,ha portato sul … L'articoloa “proviene da Velvet Gossip.

