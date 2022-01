Marcianise | Conte LeU | “Il Governo avvii una verifica”

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 21 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto(Ce) – “Avviare unada parte dei servizi ispettivi di finanza pubblica e dell’ispettorato per la funzione pubblica presso il comune diin relazione all’esistenza di condizioni di buona gestione e alla persistenza del principio di legalità democratica e correttezza amministrativa nella gestione dell’ente”. E’ quanto chiede al, in una interrogazione ai ministri dell’interno, dell’economia e delle finanze e al ministro per la pubblica amministrazione, il deputato Federicodi Liberi e Uguali. Nell’interrogazione,richiama una lettera di un dirigente del comune di, “già funzionario della prefettura di Caserta, ed ex dirigente tecnico del comune“, nella quale lo stesso “evidenzia e ...