Marcello Pera | moglie e figli | tutto quello che sappiamo

(Di venerdì 21 gennaio 2022) Se sull'attività politica disi possono trovare tantissime informazioni, non si può dire lo stesso per quanto riguarda la sua vita privata. Chi sono lae idisu Donne Magazine.

Advertising

pietroraffa : ??? Tra i papabili del centrodestra al #Quirinale c'è Marcello Pera, definito 'moderato' dal suo campo politico. In… - OregonAntonio : Mettetevi il cuore in pace, il Prossimo 'Inquilino' del Colle, sarà scelto verosimilmente fra: Mario Draghi, Marcel… - GBruttini : RT @Ile2S: @AlfioKrancic Nessuno dei quattro Marcello Pera o Casellati - MilenaPapale : @FratellidItalia @GiorgiaMeloni Candidate Antonio Marino o Marcello Pera se VERAMENTE volete fare qualcosa per gli… - maximum855 : @lorepregliasco Marcello Pera -

Ultime Notizie dalla rete : Marcello Pera

Il secondo vede l'elezione di un presidente della repubblica di centro - destra diverso da Silvio Berlusconi comeo Elisabetta Casellati e in questo caso, Draghi rimarrebbe Premier. In ...A prescindere da Berlusconi, per lei due ex presidenti di assemblea comee Pierferdinando Casini avrebbero entrambi le caratteristiche giuste? Sì. Quasi tutti gli ex presidenti di ...Matteo Salvini farà “una o più proposte assolutamente di alto livello senza che nessuno possa permettersi di mettere veti”. Lo ha ...Sergio Mattarella – al termine del suo settennato – cederà la Carica di Presidente della Repubblica. Tuttavia, tra i Partiti e gli elettori – a pochi giorni dall’elezione del prossimo Capo dello Stato ...