L’incidente auto-bici e la morte di un uomo, donati i suoi organi (Di venerdì 21 gennaio 2022) Muore dopo un incidente avvenuto mentre era in bicicletta e i suoi organi vengono donati. Un’altra storia di altruismo che viene dalla Sicilia. Il primario, “ringrazio i parenti per l’altruismo dimostrato” Il prelievo d’organi è avvenuto la notte scorsa all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta. A donarli un ciclista gelese di 74 anni che dal 14 gennaio era ricoverato in Rianimazione a seguito di un incidente con un’auto. L’uomo, era arrivato in condizioni critiche per una grave emorragia cerebrale, poi le sue condizioni si sono ulteriormente aggravate ed è deceduto. Un’equipe dell’Ismett di Palermo è arrivata al reparto di Rianimazione diretto dal primario Giancarlo Foresta per eseguire l’espianto di fegato e reni. A coordinare l’intervento il referente locale del ... Leggi su sicilia.news (Di venerdì 21 gennaio 2022) Muore dopo un incidente avvenuto mentre era incletta e ivengono. Un’altra storia di altruismo che viene dalla Sicilia. Il primario, “ringrazio i parenti per l’altruismo dimostrato” Il prelievo d’è avvenuto la notte scorsa all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta. A donarli un ciclista gelese di 74 anni che dal 14 gennaio era ricoverato in Rianimazione a seguito di un incidente con un’. L’, era arrivato in condizioni critiche per una grave emorragia cerebrale, poi le sue condizioni si sono ulteriormente aggravate ed è deceduto. Un’equipe dell’Ismett di Palermo è arrivata al reparto di Rianimazione diretto dal primario Giancarlo Foresta per eseguire l’espianto di fegato e reni. A coordinare l’intervento il referente locale del ...

