Le rivelazioni di Delia Duran al Grande Fratello Vip su Alex Belli e Soleil Sorge | i Vipponi | “Preliminari”

Advertising

zazoomblog : Giacomo Urtis fa delle rivelazioni scottanti su Delia e Alex: “Li conosco bene” - #Giacomo #Urtis #delle… - infoitcultura : Giacomo Urtis fa delle rivelazioni scottanti su Delia e Alex: “Li conosco bene” - tuttopuntotv : Giacomo Urtis fa delle rivelazioni scottanti su Delia e Alex: “Li conosco bene” #GFVip6 #GFVip #deliaduran… - MissXy5 : Le rivelazioni di ieri sera: Nathaly parla come katia. Delia si riprende con due bicchieri di vino.… - infoitcultura : Gf Vip, nuove rivelazioni: Katia potrebbe lasciare la casa, guerra tra Delia e Soleil -

Ultime Notizie dalla rete : rivelazioni Delia

... che oggi torna a fare nuovesulla sfera privata della conduttrice. Secondo il sito di ... " Per me l'amore è rispetto" , ha affermato Soleil parlando del rapporto die Alex. Peccato ...... ma c'è un dettaglio che può cambiare tutto ovvero il fatto chedorme con me. Io, per la mia ... ha ammesso Manila, resasi contro sin dall'inizio che Soleil, che ha fatto nuovesu ...GF Vip, la rivelazione di Alessandro Basciano: “Cosa hanno fatto Alex e Soleil”. Nella notte i gieffini si sono riuniti in salone e hanno parlato del triangolo formato da Alex Belli, Soleil Sorge e De ...La rivelazione di Delia Duran: Barù non le crede neanche un po’ Ieri sera quindi, tra una chiacchierata e l’altra, la Duran ha commentato: “Sono venuta qua a trovare un nuovo marito. Sono qui per ...