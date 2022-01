Lazio | il mercato è ancora bloccato | l’ostacolo è sempre l’indice di liquidità

Leggi su italiasera

(Di venerdì 21 gennaio 2022) Qualche giorno fa Sarri ha ammesso di non capire nemmeno cosa sia questo indice di. Nel farlo ha utilizzato un’espressione colorita, e un sorriso s’è stampato sul volto di tutti. Ma per lanon c’è molto da scherzare. Perchédiè una formula che dalle parti di Formello si sente ripetere spesso, forse troppo. In sostanza se non si vende non si può comprare, perché mancaper farlo. E vendere non è mica facile quando da cedere al miglior offerente c’è un attaccante pagato 20 milioni che all’attivo ha 4 gol in un anno e mezzo. Rischia così, la, di rimanere ferma anche a gennaio, nonostante le richieste più o meno esplicite di mister Sarri. L’allenatore ha avvertito: il percorso di crescita a livello di rosa deve essere graduale e deve ...