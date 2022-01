La rotta di Amazon per lo spazio passa da Napoli | Bezos invia il suo braccio destro a trattare con le aziende

(Di venerdì 21 gennaio 2022) I primi contatti erano stati registrati alla fine dello scorso novembre. Micheal Callari, direttore commerciale di Blue Origin per l’area europea, era stato aper capire se l’azienda spaziale di Jeffpotesse cominciare a investire nelle imprese di questo territorio. Una perlustrazione che ha portato i suoi frutti, visto che nei prossimi giorni è previsto un nuovo incontro tra Callari e ledel napoletano che lavorano nel settore aerospaziale. A scriverlo è il quotidiano Il Mattino, che anticipa anche l’obiettivo finale di questa collaborazione: la creazione di componenti per una Stazione spaziale privata gestita da Blue Origin che funzioni da punto di raccordo tra la Terra, la Luna e un giorno anche Marte. Secondo il quotidiano campano, a partecipare a questa operazione sarà anche la Banca di Credito Cooperativo di ...

Fino a questo momento la sua massima prova di forza è stato il lancio di New Shepard , il razzo a bordo del quale il 20 luglio 2021 il fondatore di è arrivato a 100 chilometri d'altezza per ... Jeff Bezos vuole investire a Napoli, il miliardario americano con Blue Origin ha interessi per i viaggi nello spazio.