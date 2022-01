Ingrid Alexandra di Norvegia, lo stile di una Principessa neo maggiorenne (Di venerdì 21 gennaio 2022) Il 21 gennaio, la giovane reale compie 18 anni. A dare l'annuncio, la casa reale norvegese con una coppia di scatti, in cui la Principessa appare con un look formale e decisamente più adulto, che segna un nuovo inizio nel suo guardaroba tipicamente da teen-ager Leggi su vanityfair (Di venerdì 21 gennaio 2022) Il 21 gennaio, la giovane reale compie 18 anni. A dare l'annuncio, la casa reale norvegese con una coppia di scatti, in cui laappare con un look formale e decisamente più adulto, che segna un nuovo inizio nel suo guardaroba tipicamente da teen-ager

Advertising

Kalmha : Tutti pazzi per Ingrid Alexandra di Norvegia!! La principessa domani compirà 18 anni. 3 su 4 Norvegesi , tra i 16 e… - giuliog : RT @VanityFairIt: Per i suoi 18 anni la futura regina di Norvegia ha ricevuto un ufficio a Palazzo Reale. Con un look che ricorda tanto la… - VanityFairIt : Per i suoi 18 anni la futura regina di Norvegia ha ricevuto un ufficio a Palazzo Reale. Con un look che ricorda tan… - infoitcultura : Ingrid Alexandra di Norvegia compie 18 anni e ora è la sosia di Kate Middleton! - infoitcultura : Ingrid Alexandra di Norvegia compie 18 anni ed è identica a Kate Middleton -