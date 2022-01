«Il sangue dei triplodosati è maionese nera» e le altre bufale No vax sui donatori vaccinati (Di venerdì 21 gennaio 2022) Circola lo screenshot di un tweet pubblicato il 16 gennaio 2022 dall’utente LaGiovanePenna (@RealGossipland) che riporta la seguente affermazione: «Amica infermiera, da poco rientrata al lavoro dopo la sospensione, mi racconta di prelievi difficilissimi:”Il sangue dei triplodosati è maionese nera”. Saranno cazzi, sì loro». L’intervento, che fa riferimento a coloro che hanno ricevuto le tre dosi dei vaccini anti Covid-19, è già stato etichettato da Twitter come «fuorviante» e spieghiamo il perché, riportando anche le smentite dell’Avis contro le narrazioni No vax. Per chi ha fretta: In Italia i vaccinati contro la Covid19 possono donare il sangue e il plasma. Non c’è alcun riscontro in merito a una pericolosità del sangue donato da un vaccinato. Il tweet ... Leggi su open.online (Di venerdì 21 gennaio 2022) Circola lo screenshot di un tweet pubblicato il 16 gennaio 2022 dall’utente LaGiovanePenna (@RealGossipland) che riporta la seguente affermazione: «Amica infermiera, da poco rientrata al lavoro dopo la sospensione, mi racconta di prelievi difficilissimi:”Ildei”. Saranno cazzi, sì loro». L’intervento, che fa riferimento a coloro che hanno ricevuto le tre dosi dei vaccini anti Covid-19, è già stato etichettato da Twitter come «fuorviante» e spieghiamo il perché, riportando anche le smentite dell’Avis contro le narrazioni No vax. Per chi ha fretta: In Italia icontro la Covid19 possono donare ile il plasma. Non c’è alcun riscontro in merito a una pericolosità deldonato da un vaccinato. Il tweet ...

Advertising

fattoquotidiano : L’ultima fake news dei No Vax: “Sangue donato dai vaccinati si coagula. Rifiutiamo i prelievi, mandiamoli ko”. Avis… - SusannaCeccardi : Chiedono, nelle loro prediche in moschea, di bruciare “gli oppressori sionisti con il sangue dei martiri”. Aliment… - GiovaQuez : Dal sangue dei vaccinati che coagulerebbe alle insinuazioni per le quali Avis richiederebbe solo il sangue di chi n… - OglioPaola : RT @GiovaQuez: Croce rossa italian: 'Esprimiamo viva preoccupazione per le fake news che circolano sul fatto che il sangue dei vaccinati no… - achille80 : RT @GiovaQuez: Croce rossa italian: 'Esprimiamo viva preoccupazione per le fake news che circolano sul fatto che il sangue dei vaccinati no… -