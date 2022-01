Il debito pubblico e gli aiuti della Bce (Di venerdì 21 gennaio 2022) Esistono alcune ragioni razionali e altre pretestuose per sostenere che la Banca centrale europea (Bce) non debba archiviare troppo in fretta il sostegno monetario straordinario all’economia dell’Eurozona (e dunque dell’Italia) nell’attuale congiuntura economica. Iniziamo dai retropensieri pretestuosi che faremmo bene a togliere subito dal tavolo della discussione. I decisori politici italiani dovrebbero realizzare che le politiche monetarie non convenzionali, avviate con il «whatever it takes» pronunciato nell’estate del 2012 dall’allora Presidente della Bce Mario Draghi e rinnovate per arginare i contraccolpi della pandemia, non possono diventare l’eterna panacea per un debito pubblico in costante espansione e un ritmo di crescita strutturale in continuo calo. Leggi su ecodibergamo (Di venerdì 21 gennaio 2022) Esistono alcune ragioni razionali e altre pretestuose per sostenere che la Banca centrale europea (Bce) non debba archiviare troppo in fretta il sostegno monetario straordinario all’economia dell’Eurozona (e dunque dell’Italia) nell’attuale congiuntura economica. Iniziamo dai retropensieri pretestuosi che faremmo bene a togliere subito dal tavolodiscussione. I decisori politici italiani dovrebbero realizzare che le politiche monetarie non convenzionali, avviate con il «whatever it takes» pronunciato nell’estate del 2012 dall’allora PresidenteBce Mario Draghi e rinnovate per arginare i contraccolpipandemia, non possono diventare l’eterna panacea per unin costante espansione e un ritmo di crescita strutturale in continuo calo.

Advertising

kemess__ : @matteosalvinimi Ristori = spesa pubblica improduttiva che grava sul debito pubblico, per mantenere scellerate misu… - fantastilandia : @matteosalvinimi Cioè rinviano la chiusura, finché lo Stato Italiano andrà in bancarotta. Bisogna procedere a mett… - ElisabettaGall7 : I 5 Stelle, per far fronte al caro bollette, chiedono un nuovo scostamento di bilancio, che tradotto significa aume… - Renato74882294 : @mariarosariaFo8 Onestamente non so se altri avrebbero fatto meglio, ma il governo Draghi non è che abbia ottenuto… - fabioantograsso : Se solo avessimo un centesimo per ogni disumanità che scrive, potremmo risanare buona parte del debito pubblico. -

Ultime Notizie dalla rete : debito pubblico IVA e - commerce, online le FAQ dell'Agenzia delle Entrate sui regimi OSS e IOSS ... con conseguente versamento dell'IVA a debito. Se nella dichiarazione OSS non posso esercitare la ... online le FAQ dell'Agenzia delle Entrate sui regimi OSS e IOSS Agenzia delle Entrate Pubblico D.p.r. ...

Covid: in arrivo 1,6 miliardi per nuovi sostegni attività in crisi ...interventi per arginare gli aumenti di luce e gas dovrebbero comprendere il rinnovo del meccanismo delle aste per l'emissione di CO2 - da destinare a ridurre i rincari anziché il debito pubblico - e ...

Le regole Ue sul debito pubblico sono "obsolete", dice Le Maire AGI - Agenzia Italia Il debito pubblico e gli aiuti della Bce Esistono alcune ragioni razionali e altre pretestuose per sostenere che la Banca centrale europea (Bce) non debba archiviare troppo in fretta il sostegno monetario straordinario all’economia dell’Euro ...

Eurostat, nel terzo trimestre 2021 giù deficit e debito BRUXELLES - Calano sia il deficit che il debito dell'eurozona nel terzo trimestre del 2021. A renderlo noto è l'Eurostat nell'aggiornamento rilasciato questa mattina. Il deficit della zona euro, corre ...

... con conseguente versamento dell'IVA a. Se nella dichiarazione OSS non posso esercitare la ... online le FAQ dell'Agenzia delle Entrate sui regimi OSS e IOSS Agenzia delle EntrateD.p.r. ......interventi per arginare gli aumenti di luce e gas dovrebbero comprendere il rinnovo del meccanismo delle aste per l'emissione di CO2 - da destinare a ridurre i rincari anziché il- e ...Esistono alcune ragioni razionali e altre pretestuose per sostenere che la Banca centrale europea (Bce) non debba archiviare troppo in fretta il sostegno monetario straordinario all’economia dell’Euro ...BRUXELLES - Calano sia il deficit che il debito dell'eurozona nel terzo trimestre del 2021. A renderlo noto è l'Eurostat nell'aggiornamento rilasciato questa mattina. Il deficit della zona euro, corre ...