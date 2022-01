Il comitato consultivo dell’OMS raccomanda di estendere l’uso del siero Pfizer ai bambini di età compresa tra 5 e 11 anni

Advertising

DatabaseItalia : Il comitato consultivo dell’OMS raccomanda di estendere l’uso del siero Pfizer ai bambini di età compresa tra 5 e 1… - Fortu36419972 : RT @Anna302478978: Il principale esperto di V. israeliano'Il virus è + immunizzante del vaccino'… - brunodese : RT @Anna302478978: Il principale esperto di V. israeliano'Il virus è + immunizzante del vaccino'… - alborama : RT @Anna302478978: Il principale esperto di V. israeliano'Il virus è + immunizzante del vaccino'… - freedomsempre68 : 'Abbiamo commesso errori' In un'intervista di ampio respiro e schietta con Freddie Sayers, il prof. Cyrille Cohen,… -

Ultime Notizie dalla rete : comitato consultivo

Salernosera

Il ministro Massimo Garavaglia chiede che il governo, sul turismo, adotti le linee guida consigliate daldell'Organizzazione mondiale della Sanità in un documento inviato agli Stati membri lo scorso 19 gennaio. Si tratta di misure tutte volte ad allentare le restrizioni sui viaggi, ...Sono, in sintesi, le indicazioni contenute nel documento diffuso daldell'Oms il 19 gennaio, segnala il ministro del Turismo Massimo Garavaglia, che invita ad applicarle per ...per dare risposta ai bisogni di quei pazienti che, superata la fase acuta, devono completare stabilizzazione, convalescenza e riabilitazione ..."Allentare le restrizioni sui viaggi, introdotte a causa della pandemia". E' questa la richiesta che arriva dal ministro Garavaglia ...