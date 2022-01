I controlli al supermercato per chi non ha il Green Pass che non piacciono a chi non ha il Green Pass

(Di venerdì 21 gennaio 2022) Senzaalil pane e la frutta si potranno comprare, ma un paio di calzoncini nuovi o di pantofole per l’inverno no. Con le nuove norme che da febbraio diventeranno effettive grazie al Dpcm che oggi il presidente del Consiglio Mario Draghi firmerà, al centro commerciale o all’ipermercato potranno entrare tutti, ma chi è senza certificato verde potrà acquistare soltanto prodotti di prima necessità.a campione delle forze dell’ordine nei carrelli e nelle borse della spesa accerteranno il rispetto delle leggi. Un distinguo simile viene fatto anche in commissariati e caserme: accesso libero a chiunque per attività urgenti, come la denuncia di un reato, ma chi è sprovvisto di vaccinazione o di tampone non potrà recarsi in questura a chiedere il rinnovo del ...

...chiarirà anche se chi entra in unsenza green pass potrà acquistare solo alimentari o prodotti igienico sanitari , ma non beni non essenziali, e come si intendono effettuare i. ......e delle attività essenziali per accedere alle quali non servirà il certificato verde introducendo la possibilità che anche in questi contesti vengano effettuati dai titolari dei negozia ...Con il Dpcm che entrerà in vigore a febbraio, senza Green Pass non si potranno acquistare beni "non di prima necessità" al supermercato ...Non bastava mica l’obbligo vaccinale per gli over 50. Non erano sufficienti le multe per chi si presenta al lavoro senza super green pass o quelle fatte piovere sulla testa dei no vax tramite Agenzia ...