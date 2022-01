GUIDA TV 21 GENNAIO 2022: UN VENERDÌ TRA THE VOICE SENIOR, GFVIP, 4 RISTORANTI E THE GOOD DOCTOR (Di venerdì 21 gennaio 2022) Cosa vedere questa sera in tv tra Rai, Mediaset, La7, Discovery e le altre reti? Ecco la GUIDA Tv di BubinoBlog e buon divertimento con il Totoshare. 21:2500:00 The VOICE SENIORTv7 TalentInchieste 21:3022:20 The GOOD DOCTOR 1°TvThe Resident 1°Tv Serie TvSerie Tv 21:2023:10 Tg3 SpecialeLa Grande Storia AttualitàAttualità 21:2500:50 Quarto GradoLincoln Rhyme AttualitàSerie Tv 21:4501:40 Grande Fratello VipTg5 RealityTg 21:2023:20 Mechanic: ResurrectionJoker: Wild Card FilmFilm 21:1500:30 Propaganda LiveTgLa7 Talk ShowTg 21:3022:45 4 RISTORANTI4 RISTORANTI TalentTalent 21:2522:45 I Migliori Fratelli di CrozzaAccordi & Disaccordi SatiraTalk Show https://bubinoblog.altervista.org/wp-content/uploads/2022/01/InShot ... Leggi su bubinoblog (Di venerdì 21 gennaio 2022) Cosa vedere questa sera in tv tra Rai, Mediaset, La7, Discovery e le altre reti? Ecco laTv di BubinoBlog e buon divertimento con il Totoshare. 21:2500:00 TheTv7 TalentInchieste 21:3022:20 The1°TvThe Resident 1°Tv Serie TvSerie Tv 21:2023:10 Tg3 SpecialeLa Grande Storia AttualitàAttualità 21:2500:50 Quarto GradoLincoln Rhyme AttualitàSerie Tv 21:4501:40 Grande Fratello VipTg5 RealityTg 21:2023:20 Mechanic: ResurrectionJoker: Wild Card FilmFilm 21:1500:30 Propaganda LiveTgLa7 Talk ShowTg 21:3022:45 4TalentTalent 21:2522:45 I Migliori Fratelli di CrozzaAccordi & Disaccordi SatiraTalk Show https://bubinoblog.altervista.org/wp-content/uploads//01/InShot ...

