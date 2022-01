Ermini | Csm ferito da degenerazioni e condotte inaccettabili

Advertising

HoMadopa : RT @mariamacina: 'Tutti hanno capito che questo Csm è il più squalificato e meno autorevole nella storia, mi dispiace perché il vicepreside… - AnimaCeleste : RT @mariamacina: 'Tutti hanno capito che questo Csm è il più squalificato e meno autorevole nella storia, mi dispiace perché il vicepreside… - apavo75 : RT @mariamacina: 'Tutti hanno capito che questo Csm è il più squalificato e meno autorevole nella storia, mi dispiace perché il vicepreside… - smilypapiking : RT @mariamacina: 'Tutti hanno capito che questo Csm è il più squalificato e meno autorevole nella storia, mi dispiace perché il vicepreside… - eia58 : RT @mariamacina: 'Tutti hanno capito che questo Csm è il più squalificato e meno autorevole nella storia, mi dispiace perché il vicepreside… -

Ultime Notizie dalla rete : Ermini Csm

Lo ha detto il vicepresidente del, David, alla cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario, in Cassazione, alla presenza del Capo dello Stato, Sergio Mattarella."Abbiamo sofferto in ...Così il vicepresidente del, David, si è rivolto al Capo dello Stato, Sergio Mattarella, durante il suo intervento all'inaugurazione dell'anno giudiziario in Cassazione."E in questi ultimi ...Lo ha detto il vicepresidente del Csm, David Ermini, alla cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario, in Cassazione, alla presenza del Capo dello Stato, Sergio Mattarella."Abbiamo sofferto ...L’anno giudiziario 2022 viene inaugurato il 21 gennaio presso la Corte di Cassazione e il 22 gennaio presso le 26 Corti di Appello | Attualità, Blog, Eventi e Cultura ...