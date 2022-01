Enrico Lucci è il nuovo inviato di “Striscia La Notizia”

(Di venerdì 21 gennaio 2022) Da lunedì 24 gennaiodebutta comedila, il tg satirico di Antonio Ricci in onda dal lunedì al sabato su Canale 5 (ore 20.35)., in diretta da Roma, presidierà l’ingresso del Parlamento per raccontare in tempo reale, a modo suo, la corsa al Colle per l’elezione del prossimo Presidente della Repubblica.di: nel 1997 il debutto con Le Ienenasce a Velletri (Roma) il 17 febbraio del 1964. Debutta sulle reti nazionali nel 1993, alternando collaborazioni con Rai e Mediaset, in diversi programmi, tra cui Scirocco, Il Giro d’Italia, Feste e Vacanze. Nel 1994 collabora alla ...

Da lunedì 24 gennaio Enrico Lucci debutta come inviato di Striscia la notizia, il tg satirico di Antonio Ricci in onda dal lunedì al sabato su Canale 5 (alle 20.35). Enrico Lucci, in diretta da Roma, presidierà l'ingresso del Parlamento per raccontare in tempo reale la corsa al Colle. Sarà un ex amato inviato de Le Iene il nuovo innesto a Striscia la Notizia. Il tg satirico di Antonio Ricci, come anticipato dal portale dav ...