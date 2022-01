È morto Gaspard Ulliel | aveva 37 anni

(Di venerdì 21 gennaio 2022) Foto via web Il mondo del cinema piange per la scomparsa del giovane attore francese. Il 37enne èa causa di un incidente sulla pista da sci che glicausato un trauma cranico. Ricoverato in un ospedale di Grenoble, città del sud-est della Francia, le sue condizioni erano apparse subito critiche e, qualche ora dopo, la Agence France-Presse ne ha annunciato il decesso. Protagonista di diverse pellicole francesi,ha recitato nella serie TV Marvel Moon Knight al fianco di Oscar Isaac che uscirà il prossimo marzo. L'articolo proviene da City Roma News.

... il quotidiano e gli allegati in digitale Guarda le altre offerte Sei già abbonato? ACCEDI Leggi anche Èl'attore franceseUlliel, fatale un incidente di sci Margherita Buy, i 60 anni ...In Moon Knight Ulliel è Midnight Man approfondimentoUlliel,l'attore francese. I suoi film più famosi. FOTO Con le immagini in anteprima del trailer diffuse in rete, il pubblico ha ...PARIGI. L’attore Gaspard Ulliel è morto oggi all’ospedale Chu di Grenoble, dopo che ieri era rimasto vittima di un incidente sciistico nelle Alpi francesi, a La Rosière, in Savoia. Ieri, poco dopo le.L’attore francese, ricordato soprattutto come giovane Hannibal Lecter per Peter Webber e protagonista dolente di È solo la fine del mondo per Xavier Dolan, è morto in seguito alle gravi conseguenze di ...