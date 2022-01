Covid oggi Lazio, 15.314 contagi e 26 morti. A Roma 7.916 nuovi casi (Di venerdì 21 gennaio 2022) (Adnkronos) – Sono 15.314 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 21 gennaio 2022 nel Lazio, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati 26 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 22.501 tamponi molecolari e 78.377 tamponi antigenici con un tasso di positività al 15,1%. I ricoveri sono 1.946, 207 le terapie intensive occupate, 5 in più da ieri, e 5.161 i guariti. I casi a Roma città sono a quota 7.916. “Il Lazio ha il valore Rt più basso d’Italia (0.64), segnale incoraggiante che potrebbe indicare una inversione di tendenza”, evidenzia l’assessore regionale D’Amato. Nel dettaglio i casi e i decessi nelle ultime 24 ore registrati nelle aziende sanitarie della Regione. ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 21 gennaio 2022) (Adnkronos) – Sono 15.314 ida Coronavirus, 21 gennaio 2022 nel, secondo i dati-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati 26. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 22.501 tamponi molecolari e 78.377 tamponi antigenici con un tasso di positività al 15,1%. I ricoveri sono 1.946, 207 le terapie intensive occupate, 5 in più da ieri, e 5.161 i guariti. Icittà sono a quota 7.916. “Ilha il valore Rt più basso d’Italia (0.64), segnale incoraggiante che potrebbe indicare una inversione di tendenza”, evidenzia l’assessore regionale D’Amato. Nel dettaglio ie i decessi nelle ultime 24 ore registrati nelle aziende sanitarie della Regione. ...

