Chi nasce a giro non muore quadrato (Di venerdì 21 gennaio 2022) (dal Corriere dello Sport del 21.01.2022) Dal Lago Patria al Lago Ontario, un grande passo per un uomo, un passo grandissimo per il tiro a giro. Sotto la casa di via Petrarca di Lawrence Distinguished, il nome ormai canadese di Lorenzo Insigne, sit-in di emozione, commozione, lacrime di coccodrillo e occhi di tigre dei tifosi storici dello chalet di Peppino cameriere a Mergellina riuniti nel comitato "E figlie so piezz 'e core". Commemorazione della mattonella nello stadio di Fuorigrotta, garconniere di Lorenzo nei suoi undici anni napoletani, e raccolta di pizze, capitoni, baccalà e babà in contenitori per Toronto, le ormai famose cassette in Canada. Il maggiore di Fratta non sarà il minore di Toronto, sentenzia don Ciccio portiere di palazzo. Cinquecentoventicinque anni dopo Giovanni Caboto, che era di Gaeta, un altro grande italiano scoprirà il Canada, precisa ...

