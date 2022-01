Chi è Renato Carpentieri? Età, carriera e vita privata dell’attore (Di venerdì 21 gennaio 2022) Ecco chi è Renato Carpentieri – Età – carriera e vita privata dell’attore Renato Carpentieri è un famoso attore e regista, tantissimi i successi conquistati nel corso della sua lunga e stimata carriera al cinema, in teatro e sul piccolo schermo. L’attore è nato il 2 Aprile 1943 a Savignano Irpino, in provincia di Avellino, sin da giovane manifestò la sua grande passione per la recitazione. Negli anni ha collaborato con grandi personaggi di successo come Sophia Loren nel film La vita davanti a sé e molti altri ancora. Renato Carpentieri ha recitato in noti e amati film e fiction di successo come: Il ladro di bambini, Puerto Escondido, Noi credevamo, La stoffa dei sogni, La tenerezza, ... Leggi su nonsolo.tv (Di venerdì 21 gennaio 2022) Ecco chi è– Età –è un famoso attore e regista, tantissimi i successi conquistati nel corso della sua lunga e stimataal cinema, in teatro e sul piccolo schermo. L’attore è nato il 2 Aprile 1943 a Savignano Irpino, in provincia di Avellino, sin da giovane manifestò la sua grande passione per la recitazione. Negli anni ha collaborato con grandi personaggi di successo come Sophia Loren nel film Ladavanti a sé e molti altri ancora.ha recitato in noti e amati film e fiction di successo come: Il ladro di bambini, Puerto Escondido, Noi credevamo, La stoffa dei sogni, La tenerezza, ...

