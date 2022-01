Barbara D’Urso shock | si parla di un’accordo incredibile con Mediaset | i dettagli

Leggi su formatonews

(Di venerdì 21 gennaio 2022) Vediamo meglio insieme che cosa si sta vociferando nelle ultime ore, per quanto riguarda la notissima presentatrice di. Tutti noi conosciamo perfettamente la bellissima e bravissima, che in questo momento si sta vedendo pochissimo in televisione. Ma sta circolando in questo momento una particolare voce che sta lasciando tutti senza parole, vediamo di capire meglio il motivo. Come sappiamo per molto tempo non abbiamo visto la bellissima presentatrice sul piccolo schermo, adesso però è tornata per una cifracifraSi vocifera che la sua presenza era stata sostituita perchè gli argomenti che trattava non rendevano in termini di consenso da parte del pubblico a casa, anche se ha moltissimi anni di ...