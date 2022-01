Attenzione alla truffa dello Spid, è allarme sul web (Di venerdì 21 gennaio 2022) La truffa dello Spid che potrebbe permettere di rubare tutti i vostri dati sensibili: ecco che cos’è e come riconoscerla. Immagine da Adobe StockLa truffa dello Spid è ormai diffusa e la tecnica dei malviventi si è affinata per cercare di incastrare più persone possibili. A dare l’allarme è proprio Chi l’ha visto che mostra come riconoscere la pagina incriminata. Ormai tutti, o quasi, abbiamo dovuto creare la nostra “identità digitale” o Spid (Sistema pubblico di identità digitale) che serve per accedere a moltissimi servizi online. Parliamo dei servizi digitali delle amministrazioni locali e centrali che permettono di compiere in remoto moltissimi passaggi che, solitamente, rendevano necessaria la presenza fisica dei diretti ... Leggi su chenews (Di venerdì 21 gennaio 2022) Lache potrebbe permettere di rubare tutti i vostri dati sensibili: ecco che cos’è e come riconoscerla. Immagine da Adobe StockLaè ormai diffusa e la tecnica dei malviventi si è affinata per cercare di incastrare più persone possibili. A dare l’rme è proprio Chi l’ha visto che mostra come riconoscere la pagina incriminata. Ormai tutti, o quasi, abbiamo dovuto creare la nostra “identità digitale” o(Sistema pubblico di identità digitale) che serve per accedere a moltissimi servizi online. Parliamo dei servizi digitali delle amministrazioni locali e centrali che permettono di compiere in remoto moltissimi passaggi che, solitamente, rendevano necessaria la presenza fisica dei diretti ...

