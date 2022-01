Addio a Meat Loaf | il rocker è morto a 74 anni con la moglie Deborah al suo fianco

(Di venerdì 21 gennaio 2022) “È con il cuore spezzato che annunciamo che l’incomparabilequesta sera con laal suo”. Questo l’annuncio comparso in un post su Facebook sul profilo del cantante americano, che i suoi fan non avrebbero mai voluto leggere. Il suo vero nome era Marvin Lee Aday, aveva L'articolo proviene da Inews24.it.

... ha detto a Deadline l'agente di lunga data diLoaf, Michael Greene a nome della famiglia. Ha ...Amanda e gli amici intimi hanno avuto la possibilità di trascorrere del tempo con lui e dirgli...A 74 anni è mortoLoaf, cantante, attore, grande performer rock sul palco. Il suo 'Bat out of hell', uscito nel 1977, è uno degli album più venduti nella storia della musica. Marvin Lee Aday, questo il suo vero ...Meat Loaf, morto il mito del rock: aveva 74 anni. Il cantante americano è deceduto nella serata di ieri. Oltre alla musica era un grande attore ...Venerdì, 21 gennaio 2022 Home > aiTv > Addio a Meat Loaf, l'attore e cantante di "Bat out of hell" Milano, 21 gen. (askanews) - A 74 anni è morto Meat Loaf, cantante, attore, grande performer rock sul ...