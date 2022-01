Un vigile e tre addetti al servizio civile: occasioni di lavoro nel Comune di Gandino (Di giovedì 20 gennaio 2022) Gandino. Un bando di concorso pubblico per un posto da vigile urbano e tre posizioni di servizio civile disponibili per giovani dai 18 ai 29 anni: il Comune di Gandino offre concrete opportunità di lavoro. “A partire dal prossimo febbraio – segnala l’Amministrazione Comunale retta dal sindaco Elio Castelli – il sovrintendente Giuseppe Maida della nostra Polizia Locale lascerà il Comune, avendo raggiunto la soglia utile per il pensionamento. Ha prestato servizio in Comune per oltre trent’anni, con la parentesi legata alla creazione del Consorzio Vigilanza Urbana Valle Seriana. Il Comune di Gandino procederà per questo all’assunzione di un Agente di Polizia, attraverso specifico bando di ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 20 gennaio 2022). Un bando di concorso pubblico per un posto daurbano e tre posizioni didisponibili per giovani dai 18 ai 29 anni: ildioffre concrete opportunità di. “A partire dal prossimo febbraio – segnala l’Amministrazione Comunale retta dal sindaco Elio Castelli – il sovrintendente Giuseppe Maida della nostra Polizia Locale lascerà il, avendo raggiunto la soglia utile per il pensionamento. Ha prestatoinper oltre trent’anni, con la parentesi legata alla creazione del Consorzio Vigilanza Urbana Valle Seriana. Ildiprocederà per questo all’assunzione di un Agente di Polizia, attraverso specifico bando di ...

