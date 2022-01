Tudor | «Verona | spingiamo sull’acceleratore Su Simeone…»

(Di giovedì 20 gennaio 2022) . Le dichiarazioni del tecnico delIgor, tecnico del, parla in conferenza stampa alla vigilia del match col Bologna. FUTURO – «È una domanda alla quale non do importanza, con tutto il rispetto. Stiamo facendo bene, viviamo un buon momento dal punto di vista fisico e psicologico. Ora bisogna essere intelligenti e schiacciare ancora più forte l’acceleratore, pensando il meno possibile a tutte le altre cose, alle classifiche e ai calcoli. Bisogna andare forte e fare le nostre cose». SIMEONE, TAMEZE, CECCHERINI – «A Reggio Emilia mi è piaciuto Simeone, è sempre stato coinvolto nelle azioni da gol. Con la sua generosità ti dà sempre qualcosa. L’ho visto in crescita: meno pensa che deve fare gol, meglio è. La chiave è quella. Sono convinto che farà una bella gara. Per gli altri due valuteremo ...

Così Igoralla vigilia dell'anticipo casalingo di domani sera contro il Bologna. Il suosta facendo molto bene, è reduce dalla vittoria in casa del Sassuolo e vuole continuare a sclare ...Una battuta, poi l'avviso al gruppo su una partita fatta di "duelli, intensità e seconde palle" e i "complimenti a" per come sta facendo esprimere il. Una delle peggiori avversarie ...VERONA - Igor Tudor, allenatore del Verona,è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida con l' Empoli : "E' stata una settimana breve, giocando di venerdì, ma abbiamo fatto il massimo p ..."Sul mercato qualcosa si farà". Parola di Igor Tudor che annuncia ancora qualche operazione di mercato in entrata per il Verona: "Noi siamo già contenti così, ma siccome abbiam ...