Sport in tv oggi (giovedì 20 gennaio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming (Di giovedì 20 gennaio 2022) oggi giovedì 20 gennaio ci aspetta una giornata ricca di Sport. Da non perdere gli Australian Open, dove Jannik Sinner affronterà Steve Johnson nel match di secondo turno previsto per la tarda mattinata italiana. In serata l’Italia inizia la propria avventura agli Europei di calcio a 5 sfidando la Finlandia. Da seguire le prove cronometrate delle discese a Kitzbuehel e a Cortina d’Ampezzo e la 20 km maschile di biathlon ad Anterselva. Appuntamento anche con la Coppa d’Africa, l’Eurolega di basket, gli Europei di pallamano, Roma-Lecce di Coppa Italia, l’apertura del Mondiale Rally a Montecarlo e tanto altro ancora. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi Sportivi in ... Leggi su oasport (Di giovedì 20 gennaio 2022)20ci aspetta una giornata ricca di. Da non perdere gli Australian Open, dove Jannik Sinner affronterà Steve Johnson nel match di secondo turno previsto per la tarda mattinata italiana. In serata l’Italia inizia la propria avventura agli Europei di calcio a 5 sfidando la Finlandia. Da seguire le prove cronometrate delle discese a Kitzbuehel e a Cortina d’Ampezzo e la 20 km maschile di biathlon ad Anterselva. Appuntamento anche con la Coppa d’Africa, l’Eurolega di basket, gli Europei di pallamano, Roma-Lecce di Coppa Italia, l’apertura del Mondiale Rally a Montecarlo e tanto altro ancora. Di seguito il calendario, ildettagliato, tutti glidegliivi in ...

Advertising

Tg1Rai : La storia di Omid. Una #bambina #afghana che per poter studiare e fare sport si traveste da maschio, con l'aiuto de… - OA_Sport : Tutto lo sport da seguire in tv ed in streaming oggi, giovedì 20 gennaio - sportface2016 : #AusOpen #Murray - #Daniel oggi in tv: orario, canale e diretta streaming - OA_Sport : L'ordine di gioco di oggi, giovedì 20 gennaio - Mikypintu1 : Tanti tanti auguri! Oggi avresti compiuto 35 anni campione! Rimani sempre nel cuore di tutti gli appassionati di mo… -